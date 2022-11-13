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محمد شياع السوداني (واع)
محمد شياع السوداني
اقتصاد العراق

رئيس الوزراء العراقي: العراق حريص على استقرار أسعار النفط

عند مستوى لا يتجاوز 100 دولار للبرميل

بغداد – رويترز
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قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للصحافيين، السبت، إن بلاده حريصة على الحفاظ على استقرار أسعار النفط عند مستوى لا يتجاوز 100 دولار للبرميل.

وأضاف أن العراق، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، سيجري نقاشات مع أعضاء المنظمة الآخرين لإعادة النظر في حصته الإنتاجية وزيادتها.

وقال إن بلده "حريص على الالتزام بسياسات أوبك وقراراتها لكن في نفس الوقت يرى أن العراق يجب أن يتم إعادة النظر في الحصة المقررة له".

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وأضاف أن هناك عدة أسباب لذلك، من بينها الحاجة "إلى الأموال لإعادة إعمار العراق".

وقال إن بلده "حريص على استقرار أسعار الطاقة. لا نريد للأسعار أن ترتفع فوق 100 دولار ولا في نفس الوقت أن تنخفض بالشكل الذي يؤثر على مستوى العرض والطلب".

تولت حكومة السوداني مهامها في أواخر أكتوبر/تشرين الأول منهية جمودا استمر أكثر من عام منذ الانتخابات البرلمانية.

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