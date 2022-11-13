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وقود الهيدروجين
وقود الهيدروجين
قمة المناخ

مباحثات مصرية أسترالية لزيادة التعاون بمجالات التعدين وإنتاج الهيدروجين الأخضر

أستراليا تسعى لتحقيق صفر انبعاثات بصناعة البترول والغاز بحلول 2050

دبي - العربية.نت
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بحث وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، مع وزير البيئة والعمل المناخي الأسترالي ريس ويتبي، سبل زيادة التعاون المشترك في مجال التعدين ومشروعات التحول الطاقي وخفض الانبعاثات وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وخلال اللقاء الذي عقد على هامش فعاليات قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، أكد الملا على ضرورة الإسراع في مشروعات التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والاعتماد على التكنولوجية والتقنية الحديثة في مجال التعدين للحفاظ على البيئة، خاصة أن أستراليا لها تجارب رائدة ولديها من الخبرات والتكنولوجيات المتطورة في هذا المجال الحيوي.

وأشار إلى أن هناك فرصا واعدة في مصر بمجال التعدين بعد الإصلاحات التشريعية التي تمت، وأصبح قطاعا جاذبا للاستثمار، لافتاً إلى أن هناك بالفعل شركات تعدين أسترالية تعمل في مصر، ونتطلع ليكون هناك تعاون مماثل مع أستراليا في إنتاج الهيدروجين الأخضر بمصر.

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وقال وزير البيئة الأسترالي إن مصر تقدم نموذجاً رائعاً في استضافة قمة المناخ التي ستخرج بنتائج إيجابية في مجالات التحول الطاقي وخفض الانبعاثات.

وأضاف ريس ويتبي أن هناك جهودا كبيرة في أستراليا لتحقيق صفر انبعاثات بصناعة البترول والغاز بحلول 2050.

وأكد ضرورة الاعتماد على الطاقة المتجددة مع الاستمرار في الاعتماد على الغاز في التحول الطاقي، لافتاً إلى أن مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر وخفض الانبعاثات ستؤدي إلى الاعتماد على الغاز لفترة أكبر.

وأوضح أن أستراليا تحتل المركز الثاني في صناعة الغاز المسال، وتسعى إلى تحقيق نفس المركز في إنتاج الهيدروجين، وأن صناعة التعدين متقدمة في أستراليا، وهناك شركات رائدة في هذا المجال ومنها من يعمل في مصر.

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