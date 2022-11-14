أسعار النفط تواصل مكاسبها مدعومة بآمال زيادة الطلب الصيني

ارتفعت أسعار النفط نحو 1% اليوم الاثنين، لتواصل مكاسبها من الجلسة السابقة، في الوقت الذي خففت فيه الصين بعض بروتوكولاتها الصارمة لمكافحة فيروس كورونا، مما عزز الآمال في تعافي النشاط الاقتصادي والطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.

وصعدت تعاقدات خامي برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1% في وقت سابق من الجلسة، لكنها تخلت فيما بعد عن بعض المكاسب.

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وزادت العقود الآجلة لخام برنت في آخر تعاملات 31 سنتا أو 0.3% إلى 96.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:30 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع 1.1% عند الإغلاق يوم الجمعة.

وارتفعت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.3% إلى 89.19 دولار للبرميل بعد إغلاق جلسة الجمعة مرتفعة 2.9%.

وارتفعت أسعار السلع الأساسية، يوم الجمعة، بعد أن عدلت لجنة الصحة الوطنية الصينية إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته.

لكن الإصابات بفيروس "كوفيد - 19"، ارتفعت في الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت مؤسسة "إي.إن.جي"، في مذكرة إن "أحدث تخفيف في متطلبات الحجر الصحي، هو بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن من المرجح أن تحتاج السوق إلى مزيد من التيسير إذا كان هذا الحماس الأخير سيستمر".

وما زال طلب الصين على النفط من السعودية، أكبر مصدر في العالم، ضعيفا بعد أن طلبت مصاف كثيرة رفع كميات أقل من الخام في ديسمبر. لكن ارتفاع الدولار حد من ارتفاع سعر النفط.