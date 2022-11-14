الكويت تخفض سعر الخام المتجه إلى آسيا في ديسمبر

أظهرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز"، اليوم الاثنين، أن الكويت خفضت سعر البيع الرسمي لشحنات ديسمبر من نوع واحد من نوعي الخام اللذين تبيعهما إلى آسيا مقارنة مع الشهر السابق.

وحددت الدولة المنتجة للنفط سعر خام التصدير الكويتي للشحن في ديسمبر بعلاوة 3.20 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي القياسية بانخفاض 80 سنتا عن الشهر السابق.

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كما حددت سعر خام الكويت الخفيف الممتاز لشهر ديسمبر بعلاوة 6.55 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخامي عمان/دبي، بارتفاع 10 سنتات عن الشهر السابق.

وكان خفض سعر خام التصدير الكويتي مساويا لخفض سعر الخام العربي المتوسط السعودي لنفس الشهر.