وزيرة الخزانة الأميركية: فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي سيفيد الصين

قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، اليوم الاثنين، إن مشتريات الصين من النفط الروسي "تتماشى تماما" مع خطط الدول الغربية للإبقاء على الخام الروسي في السوق العالمية، مشيرة إلى أن بكين ستستفيد من الآلية الجديدة لفرض حد أقصى التي سيتم تطبيقها في ديسمبر المقبل.

وأضافت يلين للصحافيين على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، أنه سيكون لدى الصين والمشترين الآخرين للنفط الروسي نفوذ أكبر للتفاوض بشأن خفض الأسعار.

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وتابعت وزيرة الخزانة الأميركية: "نرى أن الحد الأقصى للسعر أمر يفيد الصين والهند وجميع مشتري النفط الروسي".

وكان نائب وزيرة الخزانة الأميركية والي أديمو، أكد في سبتمبر الماضي، أن عدداً من الدول المستوردة للنفط تدرس ما إذا كانت ستنضم إلى خطة مجموعة السبع لفرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي.

وقال أديمو وقتها، إن الهند، وهي مستورد رئيس للنفط الروسي، وافقت على مواصلة المحادثات بشأن ما إذا كانت ستنضم لهذه المبادرة، وأن واشنطن تأمل في أن تدرس الصين ذلك أيضاً.

وأضاف أن القواعد ستوجه المستوردين إلى كيفية استخدام المنتجات المالية، مثل التأمين، لشحن النفط الروسي، طالما أن السعر دون الحد الأقصى المتفق عليه.