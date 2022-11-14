اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
جانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين
نفط وغاز

وزيرة الخزانة الأميركية: فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي سيفيد الصين

اعتبرت أنه سيكون لدى بكين والمشترين الآخرين نفوذ أكبر للتفاوض بشأن خفض الأسعار

نوسا دوا - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، اليوم الاثنين، إن مشتريات الصين من النفط الروسي "تتماشى تماما" مع خطط الدول الغربية للإبقاء على الخام الروسي في السوق العالمية، مشيرة إلى أن بكين ستستفيد من الآلية الجديدة لفرض حد أقصى التي سيتم تطبيقها في ديسمبر المقبل.

وأضافت يلين للصحافيين على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، أنه سيكون لدى الصين والمشترين الآخرين للنفط الروسي نفوذ أكبر للتفاوض بشأن خفض الأسعار.

وتابعت وزيرة الخزانة الأميركية: "نرى أن الحد الأقصى للسعر أمر يفيد الصين والهند وجميع مشتري النفط الروسي".

أسعار النفط تواصل مكاسبها مدعومة بآمال زيادة الطلب الصيني طاقة أسعار النفط أسعار النفط تواصل مكاسبها مدعومة بآمال زيادة الطلب الصيني

وكان نائب وزيرة الخزانة الأميركية والي أديمو، أكد في سبتمبر الماضي، أن عدداً من الدول المستوردة للنفط تدرس ما إذا كانت ستنضم إلى خطة مجموعة السبع لفرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي.

وقال أديمو وقتها، إن الهند، وهي مستورد رئيس للنفط الروسي، وافقت على مواصلة المحادثات بشأن ما إذا كانت ستنضم لهذه المبادرة، وأن واشنطن تأمل في أن تدرس الصين ذلك أيضاً.

وأضاف أن القواعد ستوجه المستوردين إلى كيفية استخدام المنتجات المالية، مثل التأمين، لشحن النفط الروسي، طالما أن السعر دون الحد الأقصى المتفق عليه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل توجد أزمة نقص أرز في السوق المصرية؟ هل توجد أزمة نقص أرز في السوق المصرية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط