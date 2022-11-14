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شركة البترول الكويتية العالمية
شركة البترول الكويتية العالمية
نفط وغاز

"البترول الكويتية" تتوقع بدء التشغيل التجاري لمصفاة الدقم في عمان نهاية 2023

معدل الإنجاز في المشروع بلغ 95%

دبي - العربية.نت
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نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية شافي العجمي اليوم الاثنين قوله إنه يتوقع أن تبدأ مصفاة الدقم في عمان التشغيل التجاري بحلول نهاية العام القادم.

وأضاف العجمي أن معدل الإنجاز في المشروع بلغ 95%.

ويدير المصفاة مشروع مشترك بين شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية على مساحة 900 هكتار في منطقة الدقم الصناعية بسلطنة عُمان.

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وفي 2017، وقعت الكويت وعمان اتفاقية شراكة لإنشاء مصفاة الدقم مع سلطنة عمان بكلفة تبلغ نحو 7 مليارات دولار.

وتم توقيع اتفاقيتي الشراكة وشراء الأسهم بين كل من شركة البترول الكويتية العالمية وشركة النفط العمانية بما يخص شركة الشراكة في هذا المشروع، بحسب رويترز.

وأشار إلى أن المصفاة ذات طاقة تكريرية 230 ألف برميل يوميا وتقع في منطقة الدقم جنوب سلطنة عمان وتطل على بحر العرب.

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