اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
صورة تعبيرية عن الغاز في ألمانيا (رويترز)
صورة تعبيرية عن الغاز في ألمانيا (رويترز)
أزمة الطاقة

ألمانيا تنجح في ملء خزانات الغاز بنسبة 100%

مع استعدادها لفصل شتاء دون واردات الطاقة الروسية

فرانكفورت - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن منشآت تخزين الغاز لديها أصبحت ممتلئة تماماً، فيما تستعد البلاد لفصل الشتاء محرومة من الطاقة الروسية.

وأوضحت وكالة الشبكة الفيدرالية في تحديث يومي: "يبلغ مستوى التخزين في ألمانيا 100%".

وأشارت إلى أن بعض منشآت التخزين كانت قادرة على استيعاب كميات إضافية من الغاز، وأن التخزين "يمكن أن يستمر حتى عندما تكون السعة 100%".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عدد سكان الأرض يتخطى عتبة 8 مليارات نسمة عدد سكان الأرض يتخطى عتبة 8 مليارات نسمة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط