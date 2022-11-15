أزمة الطاقة
ألمانيا تنجح في ملء خزانات الغاز بنسبة 100%
مع استعدادها لفصل شتاء دون واردات الطاقة الروسية
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أعلنت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن منشآت تخزين الغاز لديها أصبحت ممتلئة تماماً، فيما تستعد البلاد لفصل الشتاء محرومة من الطاقة الروسية.
وأوضحت وكالة الشبكة الفيدرالية في تحديث يومي: "يبلغ مستوى التخزين في ألمانيا 100%".
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وأشارت إلى أن بعض منشآت التخزين كانت قادرة على استيعاب كميات إضافية من الغاز، وأن التخزين "يمكن أن يستمر حتى عندما تكون السعة 100%".
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