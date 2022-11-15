إسرائيل تسمح ببدء التنقيب عن الغاز في القطاع "9" بعد حل الخلاف مع لبنان
وزارة الطاقة الإسرائيلية: سيتم التوقيع على ترتيب نهائي أكثر تفصيلا إذا تم اكتشاف كميات تجارية
وقعت إسرائيل اتفاقا مبدئيا مع شركتي توتال إنرجيز وإيني، يتيح لهما البدء في التنقيب عن الغاز الطبيعي في إطار اتفاق تاريخي لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
أبرم القادة اللبنانيون والإسرائيليون الشهر الماضي اتفاق ترسيم الحدود البحرية بوساطة أميركية. وانصب التركيز في الاتفاق على تسوية نزاع حول حقل غاز محتمل في القطاع التاسع (البلوك 9) البحري اللبناني، الذي يمتد إلى المياه الإسرائيلية. وتشغل توتال إنرجيز القطاع وتبلغ حصتها 60%، في حين تبلغ حصة إيني 40%.
قالت توتال إنرجيز اليوم الثلاثاء: "سيبدأ شركاء القطاع 9 في استكشاف احتمال محدد بالفعل والذي قد يمتد في كل من القطاع 9 والمياه الإسرائيلية جنوب خط الحدود البحري الذي تم تحديده مؤخرا".
وقال ليئور شيلات، المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية، إن الاتفاق "سيسمح بتطوير خزان غاز عابر للحدود بين بلدين عدوين، وهو حدث غير عادي في سوق الطاقة العالمية".
وقالت وزارة الطاقة إنه سيتم التوقيع على ترتيب نهائي أكثر تفصيلا إذا تم اكتشاف كميات تجارية.
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