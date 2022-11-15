الجزائر توقع عقداً لإمداد سلوفينيا بالغاز لمدة 3 سنوات

ذكر التلفزيون الجزائري الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن شركة الطاقة الجزائرية سوناطراك وقعت عقداً مع شركة جيوبلن السلوفينية لإمدادها بالغاز الطبيعي لمدة ثلاث سنوات تبدأ في يناير 2023.

ستنقل سوناطراك الغاز عبر خط أنابيب يربط بين الجزائر وإيطاليا.

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وتتوقع الجزائر أن ترتفع صادراتها من الغاز الطبيعي إلى إيطاليا بمقدار الخمس هذا العام، بينما تتسابق الدول الأوروبية لتقليل اعتمادها على الإمدادات الروسية.

وقد أبرمت إيطاليا صفقة مع الجزائر في أبريل لزيادة الواردات عبر خط الأنابيب الذي يمر عبر المتوسط، أعقبتها زيارة الرئيس السابق ماريو دراجي في يوليو في محاولة لتأمين المزيد من الغاز.