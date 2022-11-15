تهاوي إنتاج غازبروم الروسية من الغاز منذ يناير.. والصادرات تهبط 43%

قالت شركة غازبروم أكبر منتج للغاز في روسيا، اليوم الثلاثاء، إن إنتاجها وصادراتها من الغاز واصلا الهبوط، إذ انخفض الإنتاج 19.2% والصادرات 43.4% بين أول يناير/ كانون الثاني و15 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وانخفضت صادرات غازبروم، وبالتالي إنتاجها، بعدما قللت الشركة أو أوقفت إمداداتها إلى بعض أكبر زبائنها الذين رفضوا التحول إلى الدفع بالروبل كما طلب الرئيس فلاديمير بوتين ردا على العقوبات الغربية في مارس/ آذار.

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إلى جانب ذلك تعرضت خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم التي تربط بين روسيا وألمانيا لأضرار في سبتمبر/ أيلول مما قطع طريق إمدادات آخر إلى أوروبا وقطع عن موسكو حصتها من إيراد صادرات الغاز.

وقالت غازبروم اليوم الثلاثاء إنها أنتجت 359.7 مليار متر مكعب من الغاز بين أول يناير/ كانون الثاني و15 نوفمبر/ تشرين الثاني بانخفاض 19.2% على أساس سنوي. وبلغت صادراتها إلى خارج الاتحاد السوفيتي السابق 93.2 مليار متر مكعب بانخفاض 43.4% عنها قبل عام.

وفي الداخل، سجلت غازبروم انخفاضا 5.9% في الطلب وهو ما "قد يشير بطريقة غير مباشرة إلى تفاقم الركود" في القطاع الصناعي، وذلك وفقا لما قاله يفجيني سوفوروف الخبير الاقتصادي لدى سنترو كريديت بنك.