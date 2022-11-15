روسيا تعتزم بدء إمداد اليابان بالغاز من مشروع "القطب الشمالي 2" في 2023

قال سفير روسيا لدى اليابان اليوم الثلاثاء، إن بلاده قد تبدأ في إمداد اليابان بالغاز الطبيعي المسال من مشروع القطب الشمالي Arctic LNG 2 في العام 2023.

وأوضح أن الإمدادات من المحتمل أن تصل إلى مليوني طن سنويًا، وفق ما نقلته "رويترز".

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كانت شركة ميتسوي أند كو ليمتد اليابانية، قد أشارت إلى أن مشروع Arctic LNG 2 في روسيا، يسير على الطريق الصحيح لبدء الإنتاج في العام 2023.

كما أوضحت الشركة أنها تعتزم البقاء في مشروع سخالين 2، وكذلك مشروع Arctic LNG 2، مع الامتثال للعقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا، للمساهمة في أمن الطاقة باليابان.