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نفط وغاز

"الطاقة الدولية": الحظر الأوروبي للنفط الروسي سيؤدي لحالة غير مسبوقة من عدم اليقين

وضع سقف مقترح لأسعار النفط قد يساعد في تخفيف التوترات

لندن - رويترز
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قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، إن الحظر الذي سيبدأ الاتحاد الأوروبي قريبا بتنفيذه على الصادرات المنقولة بحرا من النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية إلى جانب قيام مجموعة السبع بفرض سقف لأسعار تلك المبيعات، سيقود إلى حالة غير مسبوقة من عدم اليقين في أسواق النفط التي تعاني بالفعل من ارتفاع الأسعار وتحديات اقتصادية عميقة.

وقالت المنظمة المعنية بمراقبة أسواق الطاقة ومقرها باريس في تقريرها الشهري بشأن النفط: "الحظر الذي سيفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام والمنتجات النفطية الروسية وحظر الخدمات البحرية سيضع المزيد من الضغوط على توازنات النفط العالمية، خاصة على أسواق الديزل التي تعاني بالفعل من شح شديد".

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وأضافت: "قد يساعد وضع سقف مقترح لأسعار النفط في تخفيف التوترات، إلا أنه لا يزال هناك عدد لا يحصى من مواطن الغموض والتحديات اللوجستية.. حالة عدم اليقين لم يسبق أن كانت بمثل هذا المستوى".

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