"بيرتامينا" و"مصدر" الإماراتية تطوران محطتي طاقة شمسية بـ 187 مليون دولار بإندونيسيا

أعلنت شركة "بيرتامينا" الإندونيسية للطاقة اليوم الثلاثاء، أنها ستتعاون مع شركة "مصدر" الإماراتية للطاقة المتجددة لتطوير محطتين للطاقة الشمسية بقيمة 187 مليون دولار لمنطقة روكان للنفط والغاز التابعة لبيرتامينا.

ووقع الجانبان اتفاقا للتعاون في المشروعين اللذين تبلغ طاقتهما الإجمالية 200 ميغاواط، وذلك على هامش قمة قادة مجموعة العشرين في إندونيسيا، في مراسم شهدها رئيسا البلدين.

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يُشار إلى أن أرامكو السعودية، وشركة بي.تي. "بيرتامينا" الإندونيسية، تدرسان التعاون عبر سلسلة قيمة الهيدروجين والأمونيا.

ووقعت الشركتان مذكرة تفاهم لتحديد التعاون المستقبلي المحتمل عبر هذا المسار لانتقال الطاقة، وذلك في منتدى الحوار الرسمي لمجموعة العشرين مع مجتمع الأعمال العالمي الذي أقيم على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في بالي الإندونيسية.

وتتضمن مذكرة التفاهم دراسة جدوى مسبقة تهدف إلى تقييم إمكانية التعاون في ما يتعلق بتطوير سلسلة قيمة الأمونيا والهيدروجين، ويشمل ذلك إمكانية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه في المرافق الحالية لمجموعة بيرتامينا وغيرها من المواقع المحتملة المتفق عليها.