"غولدمان ساكس" يتوقع ارتفاع أسعار النفط مطلع 2023 إلى 115 دولاراً

توقع بنك "غولدمان ساكس" أن ترتفع أسعار النفط إلى مستوى 115 دولاراً للبرميل في بداية العام المقبل.

واستند البنك في توقعاته إلى عدة عوامل، أبرزها اقتراب الاتحاد الأوروبي من حظر استيراد النفط الروسي، وإنهاء الصين لسياسة "صفر كوفيد" وتباطؤ نمو إنتاج النفط الصخري الأميركي.

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وأشار "غولدمان ساكس" إلى أن قيام أوروبا بملء مخزونات الغاز قد يمنع أزمة نقص المعروض جراء تراجع الإمدادات الروسية، لكن المشاكل طويلة الآجل المتعلقة بأزمة الطاقة ستبقى مستمرة.

وتراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن أثار ارتفاع حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في الصين مخاوف من انخفاض استهلاك الوقود في أكبر دولة مستوردة للنفط الخام في العالم، إضافة إلى تخفيض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها للطلب العالمي في 2022.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، أي 0.3%، إلى 92.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:16 بتوقيت غرينتش عقب تراجعها 3% عند التسوية أمس الاثنين.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتا، أي 0.6%، إلى 85.37 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 3.5% في الجلسة السابقة.