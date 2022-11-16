أسعار الغاز تهبط في أوروبا وسط تفاؤل بعودة خط "دروجبا" للعمل

تراجعت أسعار الغاز الأوروبية اليوم الأربعاء، مع هبوط العقود الآجلة للنفط وسط مؤشرات على أن خط أنابيب دروجبا قد يكون قادرًا على إعادة الضخ.

توقف خط الأنابيب الذي يربط روسيا بالمجر، بعد الأضرار التي لحقت بإمدادات الكهرباء التي يحتاج إليها، لكن وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو قال اليوم الأربعاء، إن التدفقات قد تستأنف على الأرجح "في غضون فترة قصيرة"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

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وكانت شركة الطاقة المجرية إم أو إل، ذكرت أن خط أنابيب رئيسياً ينقل النفط الروسي إلى أوروبا الشرقية، توقف يوم الثلاثاء بعد انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت إن المدفعية الروسية قصفت محطة كهرباء تخدم خط الأنابيب في أوكرانيا، نقلاً عن مدير خط الأنابيب الأوكراني. وليس من الواضح كم من الوقت سيظل الخط معطلاً.

وسيكون الإصلاح السريع نقطة مضيئة وسط مخاوف من تصعيد محتمل للحرب، مع سقوط صاروخ على قرية بولندية قريبة من الحدود مع أوكرانيا.

وانخفضت أسعار الغاز في أوروبا بسبب امتلاء مرافق التخزين وانخفاض الطلب، مما أدى إلى إبقاء الأسعار تحت السيطرة. وقد تراجعت العقود الآجلة للمرة الأولى في ثلاثة أيام.

من ناحية أخرى، طرح الاتحاد الأوروبي مقترحاته لوضع حد أقصى للأسعار قبل اجتماع وزراء الطاقة الأسبوع المقبل.