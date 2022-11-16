العراق يسعى لزيادة معدلات إنتاج النفط وصادراته

قال رئيس شركة تسويق النفط الحكومية "سومو" علاء الياسري، إن وزارة النفط تتطلع إلى زيادة معدلات إنتاج النفط وزيادة الصادرات الأساسية بما يتماشى مع الطلب في السوق العالمية وقرارات أوبك.

وأضاف أن العراق ينتج حالياً 4.65 مليون برميل يومياً من النفط الخام، يشمل حصتي الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.

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وأوضح أن قرار أوبك+ بتخفيض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً جاء كحل استباقي للحفاظ على توازن العرض والطلب، وفق وكالة الأنباء العراقية.

ولفت إلى أن خطة وزارة النفط تؤكد الالتزام بسقف الإنتاج المحدد للعراق من خلال المحافظة على معدلات التصدير الحالية، والاستفادة من فترة صيانة محطات الطاقة الكهربائية التي سيتم على أساسها تلقائياً تخفيض معدلات السحب من النفط الخام لتشغيل تلك المحطات.

يُشار إلى أن بيانات لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) اطلعت عليها وكالة "رويترز"، أظهرت أن إنتاج العراق من الخام بلغ 4.65 مليون برميل يومياً في أكتوبر، بانخفاض قدره 11 ألف برميل في اليوم عن سبتمبر.

وتظهر البيانات أن إنتاج العراق جاء متماشياً تماماً مع حصته المنصوص عليها في اتفاق مجموعة أوبك+ لشهر أكتوبر.

ووفق بيانات سومو، أنتج إقليم كردستان العراق 411 ألف برميل يومياً من النفط في أكتوبر، بانخفاض قدره 112 ألف برميل يومياً عن سبتمبر.