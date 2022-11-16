هبوط مخزونات النفط الأميركية 5.8 مليون برميل

تراجعت مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 5.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي.

وذكر المعهد الأميركي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين ارتفعت 1.7 مليون برميل، كما صعد مخزون المقطرات بمقدار 850 ألف برميل.

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ومن المقرر صدور بيانات المخزون الأميركية الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:30 بتوقيت غرينتش).

وتراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في الصين، مما أثار مخاوف من انخفاض الطلب على الوقود في أكبر دولة مستوردة للخام في العالم، وهو ما طغى على المخاوف بشأن تصاعد التوتر الجيوسياسي وتضاؤل المعروض من النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتا، أي 0.6%، إلى 93.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:01 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتا، أي 0.8%، إلى 86.23 دولار للبرميل.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار المنتجين بصورة أقل من المتوقع في أكتوبر، في إشارة إلى أن التضخم بدأ في الانحسار، مما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.