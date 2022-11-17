أسعار النفط تواصل انخفاضها.. برنت دون 92 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط انخفاضها، اليوم الخميس، مع انحسار التوترات الجيوسياسية، في حين أضافت زيادة الإصابات بـ"كوفيد-19" في الصين إلى المخاوف المرتبطة بالطلب في أكبر مستورد للخام بالعالم.

وبحلول الساعة 04:30 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.04% أو 1.1% إلى 91.82 دولار للبرميل.

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وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.17 دولار أو 1.4% إلى 84.42 دولار للبرميل.

وانخفض خام برنت 1.1%، أمس الأربعاء، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط 1.5%.

وقالت بولندا وحلف شمال الأطلسي، الأربعاء، إن صاروخا سقط في بولندا ربما يكون انطلق من الدفاعات الجوية الأوكرانية وليس ناتجا عن ضربة روسية، حيث خفف هذا المخاوف من اتساع نطاق الحرب بين روسيا وأوكرانيا وامتدادها إلى بقية أنحاء المنطقة.

كما تأثرت الأسعار بعد تقرير مخزونات متفاوت من إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وانخفضت مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم 5.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر إلى 435.4 مليون برميل، وفقا لما أعلنته إدارة معولمات الطاقة، وهو ما يقل بكثير عن توقعات "رويترز" بانخفاضها أكثر من 440 ألف برميل يوميا.

لكن مخزونات البنزين ونواتج التقطير زادت أكثر من المتوقع.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الخميس، إن الصين سجلت 23276 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19".