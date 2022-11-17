ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام إلى 7.72 مليون برميل في سبتمبر

نقل منتدى الطاقة الدولي، اليوم الخميس، عن بيانات صادرة عن مبادرة البيانات المشتركة (جودي) أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في سبتمبر/أيلول إلى 7.72 مليون برميل يوميا من 7.60 مليون برميل يوميا في أغسطس/آب.

ووفقا للبيانات؛ ارتفعت صادرات السعودية من النفط الخام 120 ألف برميل.

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وذكرت "جودي" أن مخزون الخام السعودي ارتفع بمقدار 0.78 مليون برميل، فيما تراجعت في سبتمبر مخزونات المنتجات النفطية 2.39 مليون برميل.

وكشفت البيانات انخفاض إنتاج النفط السعودي بواقع 10 آلاف برميل إلى 11.04 مليون برميل في سبتمبر.

كانت صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في أغسطس آب إلى 7.6 مليون برميل يوميا من 7.38 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز.

وذكرت "جودي" أن إنتاج السعودية من النفط الخام في أغسطس ارتفع 236 ألف برميل يوميا إلى 11.05 مليون برميل يوميا.

وارتفعت صادرات النفط الخام السعودية في أغسطس 217 ألف برميل يوميا إلى 7.60 مليون برميل يوميا، فيما زاد الحرق المباشر للنفط الخام في أغسطس 3000 برميل يوميا إلى 664 ألف برميل يوميا.