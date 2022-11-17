قطر تخفض سعر العقود محددة المدة لخام الشاهين تحميل يناير 2023

أفادت مصادر تجارية، اليوم الخميس، بأن شركة قطر للطاقة حددت سعر العقود محددة المدة لخام الشاهين تحميل يناير 2023 بعلاوة 2.60 دولار فوق خام دبي، وهو أدنى مستوى منذ فبراير. ويمثل هذا انخفاضا من علاوة 4.19 دولار للبرميل للشحنات تحميل ديسمبر.

وتحدد سعر العقود محددة المدة في أعقاب بيع ثلاث شحنات من خام الشاهين تحميل يناير في عطاءات أغلقت هذا الأسبوع.

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وذكرت المصادر أن المشترين المحتملين، هما فيتول وهنجلي، ودفعا علاوات بين 2.40 و2.60 دولار للبرميل فوق خام دبي.

وتراجعت العلاوات الفورية لخامات الشرق الأوسط هذا الشهر، ولامس خام دبي أدنى مستوياته منذ نهاية يناير في ظل قلق الأسواق من فتور الاستهلاك، لا سيما في الصين، حيث لا توجد مؤشرات واضحة على تعافي الطلب على الرغم من تخفيف بعض القيود المرتبطة بمكافحة "كوفيد-19".