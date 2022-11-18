نفط وغاز
إخماد حريق في مصنع لإسالة الغاز بمصفاة ميناء الأحمدي الكويتية
الحريق لم يسفر عن إصابات ولم يؤثر على عمليات التصدير
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ذكرت شركة البترول الوطنية الكويتية في بيان على تويتر اليوم الجمعة، أن رجال الإطفاء أخمدوا حريقاً اندلع في إحدى مضخات وحدة الغاز رقم 33 في مصنع إسالة الغاز بمصفاة ميناء الأحمدي.
وقالت الشركة إن الحريق الذي اندلع أمس الخميس، لم يؤثر على عمليات التصدير، وتم إخماده فيما بعد.
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وأضاف البيان أن الجهود مستمرة "حتى هذه اللحظة في التعامل مع بقايا مادة الغاز السائلة الموجودة داخل الوحدة المذكورة".
ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.
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