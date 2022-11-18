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حقل نفط في روسيا
حقل نفط في روسيا.
اقتصاد روسيا

إنتاج النفط الروسي يرتفع 1% في النصف الأول من نوفمبر إلى 1.48 مليون طن

تراجع الصادرات إلى دول خارج رابطة الدول المستقلة 5%

دبي - العربية.نت
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ذكرت صحيفة كوميرسانت، نقلا عن مصادر مطلعة على الإحصاءات الرسمية أن روسيا رفعت إنتاج النفط ومكثفات الغاز في النصف الأول من نوفمبر 1% مقارنة بالشهر السابق إلى 1.48 مليون طن.

في غضون ذلك، تراجعت الصادرات إلى دول خارج رابطة الدول المستقلة (التي تضم جمهوريات سوفيتية سابقة) 5% مقارنة بالفترة نفسها في أكتوبر، حسبما نقلت "رويترز" عن الصحيفة.

أسعار النفط تتجه لتكبد خسائر أسبوعية مع المخاوف من استمرار رفع الفائدة وضعف الطلب طاقة أسعار النفط أسعار النفط تتجه لتكبد خسائر أسبوعية مع المخاوف من استمرار رفع الفائدة وضعف الطلب

وكان أعضاء "أوبك+"، اتفقوا الشهر الماضي، على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في نوفمبر.

وأفادت "أوبك+" وقتها، بتمديد "إعلان التعاون" حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر.

وستجتمع لجنة المراقبة الوزارية لـ "أوبك+" كل شهرين لمتابعة مستجدات السوق.

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