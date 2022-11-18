إنتاج النفط الروسي يرتفع 1% في النصف الأول من نوفمبر إلى 1.48 مليون طن

ذكرت صحيفة كوميرسانت، نقلا عن مصادر مطلعة على الإحصاءات الرسمية أن روسيا رفعت إنتاج النفط ومكثفات الغاز في النصف الأول من نوفمبر 1% مقارنة بالشهر السابق إلى 1.48 مليون طن.

في غضون ذلك، تراجعت الصادرات إلى دول خارج رابطة الدول المستقلة (التي تضم جمهوريات سوفيتية سابقة) 5% مقارنة بالفترة نفسها في أكتوبر، حسبما نقلت "رويترز" عن الصحيفة.

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وكان أعضاء "أوبك+"، اتفقوا الشهر الماضي، على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في نوفمبر.

وأفادت "أوبك+" وقتها، بتمديد "إعلان التعاون" حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر.

وستجتمع لجنة المراقبة الوزارية لـ "أوبك+" كل شهرين لمتابعة مستجدات السوق.

