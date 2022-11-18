واردات الهند من النفط الخام تتراجع 9.6% بالربع الثالث 2022

انخفضت واردات الهند من النفط الخام خلال الربع الثالث من العام الحالي بنحو 467 ألف برميل يوميا، بنسبة انخفاض بلغت نحو 9.6% مقارنة بمستويات الربع الثاني من 2022، لتبلغ حوالي 4.4 مليون برميل يوميا، وهو مستوى مرتفع بنحو 400 ألف برميل يومياً مقارنة بأرقام الربع المماثل من العام الماضي.

ووفق تقرير الأوضاع البترولية العالمية الخاصة بالربع الثالث من العام الحالي، والصادر عن منظمة "أوابك"، يرجع انخفاض واردات الهند إلى تراجع أعمال الصيانة في مصافي التكرير التي انخفض إنتاجها مسجلاً أدنى مستوى له منذ شهر أكتوبر 2021.

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في المقابل، ارتفعت حصة روسيا من واردات الهند من النفط الخام خلال شهر سبتمبر 2022 إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 23%. وبرزت الهند كثاني أكبر مشترٍ للنفط الروسي بعد الصين، مستفيدة من أسعاره المنخفضة في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في شرق أوروبا بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

كما انخفضت واردات الهند من المنتجات النفطية بحوالي 100 ألف برميل يومياً، أي بنسبة 10% مقارنة بمستويات الربع السابق لتبلغ حوالي 900 ألف برميل يومياً، منخفضة بنحو 109 آلاف برميل يومياً مقارنة بمستويات الربع المماثل من العام الماضي.

وفي ما يتعلق بالصادرات، كشف التقرير عن تراجع صادرات الهند من المنتجات النفطية بحوالي 167 ألف برميل يومياً، أي بنسبة 11.9% مقارنة بمستويات الربع السابق لتبلغ حوالي 1.2 مليون برميل يومياً، وهو مستوى مرتفع بنحو 33 ألف برميل يومياً على أساس سنوي.