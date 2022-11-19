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أوكيو العمانية
أوكيو العمانية
نفط وغاز

أوكيو العُمانية تعلن بدء تشغيل المحطة الثالثة لمعالجة النفط الخام بحقل بساط

تشغيل المحطة سيرفع الطاقة الإنتاجية للمجموعة إلى 219 ألف برميل يوميا

دبي - العربية.نت
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أعلنت مجموعة أوكيو العُمانية، عن بدء تشغيل المحطة الثالثة لمعالجة النفط الخام بحقل بساط النفطي والتي ستسهم في رفع إنتاج الحقل إلى 60 ألف برميل يوميا مطلع العام القادم.

وأضافت أوكيو، أن تشغيل المحطة سيرفع الطاقة الإنتاجية للمجموعة إلى 219 ألف برميل يوميا من النفط المكافئ، ما يمثل 12.6% من إجمالي إنتاج النفط في السلطنة، نقلا عن وكالة الأنباء العمانية.

وتخطط "أوكيو" لإدراج وحدة الحفر التابعة لها، وهي "أبراج لخدمات الطاقة"، في سوق مسقط بالربع الأول من العام القادم.

ومن المتوقع أن يجمع الطرح 500 مليون دولار، وقد اختارت "أبراج" المجموعة المالية "هيرميس" القابضة والبنك الوطني العماني والبنك الأهلي العماني لتقديم المشورة بشأن الطرح العام الأولي المخطط له.

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