فيتش تتوقع 95 دولارا متوسط سعر برميل برنت في عام 2023

توقعت وكالة "فيتش سوليوشنز"، وصول متوسط سعر خام برنت إلى 102 دولار هذا العام، ثم ينخفض إلى 95 دولارًا في عام 2023 ثم عند 85 دولارًا في عام 2026.

وأضافت الوكالة أن تعديل توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت هذا العام بالخفض بدلاً من تقديرها السابق البالغ 105 دولارات للبرميل، يعكس التراجع في الأسعار المسجل خلال الأشهر الأخيرة، وتراجعًا في معنويات السوق وتدهور بيئة الاقتصاد الكلي.

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وأفادت بأن تحركات أوبك+ تساعد في الحفاظ على حد أدنى للأسعار، وترى احتمالية ارتفاع قصير المدى للأسعار خلال فصل الشتاء، في ظل ضيق أسواق الطاقة العالمية، وتعزيز موسمي في الطلب والمزيد من تراجع صادرات النفط الروسي، وفق موقع "أويل بريس".

وكانت توقعات أسعار النفط على المدى القصير صعودية باستمرار هذا العام، حيث تتوقع معظم شركات الأبحاث وبنوك الاستثمار الكبرى أن تتجاوز مستوى 100 دولار في وقت ما من العام المقبل. لكن الأمور قد تتغير على المدى الطويل.

وقال غولدمان ساكس الأسبوع الماضي، إنه يتوقع أن يرتفع النفط إلى 125 دولارًا للبرميل إذا أنهت الصين قيود كوفيد، مضيفا: "توقعات الحالة الأساسية لعام 2023 لخام برنت عند 110 دولارات للبرميل، لكن الطلب القوي من الصين إذا انتهت القيود قد يدفع السعر إلى أعلى".

وتوقع مورغان ستانلي أن الأسواق الناشئة في طريقها إلى الانتعاش العام المقبل، مستشهدا بسياسة الصين الداعمة للنمو، وذروة الدولار الأميركي باعتباره العملة الدولية الأقوى، والتحول المستمر في العلاقات التجارية الدولية.