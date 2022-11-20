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أسعار النفط

مجموعة السبع تعتزم الإعلان عن سقف أسعار النفط الروسي الأربعاء المقبل

يمنع الحد الأقصى للأسعار الشركات من تقديم الشحن والخدمات اللازمة لنقل النفط الروسي

دبي - العربية.نت
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تعتزم مجموعة دول السبع الإعلان عن سقف لأسعار الخام الروسي يوم الأربعاء المقبل، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ".

ومن المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن السعر المقترح قبل اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي في 23 نوفمبر الحالي.

وفي حال تمت الموافقة على الاقتراح، يمكن الإعلان عن سقف السعر المتفق عليه خلال يوم الاجتماع.

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وسوف يمنع الحد الأقصى للأسعار الشركات من تقديم الشحن والخدمات اللازمة لنقل النفط الروسي ما لم يتم بيع النفط بسعر أقل من السقف المتفق عليه.

ومن المفترض أن تدخل الخطة حيز التنفيذ بعد الخامس من ديسمبر المقبل.

كانت وكالة الطاقة الدولية، قد توقعت أن يهبط إنتاج النفط الروسي إلى 1.4 مليون برميل يوميا في 2023، بعد نفاذ حظر الاتحاد الأوروبي على صادرات الخام الروسي المنقولة بحرا.

وأضافت الوكالة الكائنة في باريس في تقريرها الشهري عن النفط أن التحرك لحرمان موسكو من الإيرادات سيؤدي إلى مزيد من عدم اليقين لأسواق النفط وسيضيف مزيدا من الضغوط على الأسعار، بما فيها أسعار الديزل.

وبحسب الوكالة "الحظر الذي سيفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام والمنتجات النفطية الروسية وحظر الخدمات البحرية سيضع المزيد من الضغوط على توازنات النفط العالمية، خاصة على أسواق الديزل التي تعاني بالفعل من شح شديد.

دفعت العقوبات المفروضة على موسكو تجار النفط إلى إيجاد طرق جديدة لتصدير النفط الروسي، عبر تهريب شحنات من سفينة إلى أخرى، وفقاً لما ذكرته مصادر لوكالة "رويترز"، وأكدته بيانات رفينيتيف آيكون.

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