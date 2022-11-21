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مصفاة الزور في الكويت (رويترز)
مصفاة الزور في الكويت (رويترز)
نفط وغاز

الكويت ترسي أول عطاء لزيت الوقود منخفض الكبريت على شركة نفط كبرى

مصادر بالقطاع: الشحنة إما ستتوجه إلى آسيا أو ساحل الخليج بالولايات المتحدة

دبي - العربية.نت
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قالت عدة مصادر بقطاع النفط لوكالة "رويترز" اليوم الاثنين، إن مصفاة الزور الكويتية أرست أول عطاء لبيع زيت الوقود منخفض الكبريت على شركة نفط كبرى.

وبيعت الشحنة بعلاوة بنحو 17 دولارا للطن فوق أسعار سنغافورة على أساس التسليم على ظهر السفينة (فوب).

كانت المصفاة قد طرحت 100 ألف طن من المنتج للشحن بين 28 و29 نوفمبر في عطاء أغلق يوم 18 نوفمبر.

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ولم يتضح ميناء التسليم حتى الآن، على الرغم من قول مصادر بالقطاع إن الشحنة إما ستتوجه إلى آسيا أو ساحل الخليج بالولايات المتحدة.

وكانت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبك"، أعلنت في وقت سابق هذا الشهر، بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من مشروع مصفاة الزور.

ويأتي التشغيل التجاري بعد أن بدأ المشروع الشهر الماضي إنتاج وبيع كميات أولية من زيت الوقود وإمداده لمحطات توليد الطاقة الكهربائية المحلية.

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