أسعار النفط تقترب من أدنى مستوى لها في شهرين

حامت أسعار النفط بالقرب من أدنى مستوياتها في شهرين، اليوم الاثنين، مع انحسار المخاوف بشأن المعروض، في حين ألقت المخاوف إزاء الطلب على الوقود في الصين وارتفاع أسعار الفائدة بظلالها على الأسعار.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير 28 سنتا أو 0.3% إلى 87.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:03 بتوقيت غرينتش بعد أن استقرت عند أدنى مستوياتها منذ 27 سبتمبر.

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وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر ديسمبر 80 دولارا للبرميل، بانخفاض 8 سنتات، قبل انتهاء صلاحية العقد في وقت لاحق، اليوم الاثنين.

وانخفضت عقود يناير الأكثر نشاطا، 21 سنتا إلى 79.90 دولار للبرميل.

وأغلق كلا الخامين القياسيين، يوم الجمعة، عند أدنى مستوى لهما منذ 27 سبتمبر، ليواصلا الخسائر للأسبوع الثاني مع انخفاض برنت 9% وغرب تكساس الوسيط 10%.

وتراجعت إمدادات الخام الضئيلة في أوروبا مع تكديس المصافي للمخزونات قبل بدء سريان حظر الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي في الخامس من ديسمبر، مما وضع ضغوطا على أسواق الخام الفعلية في أنحاء أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة.

وقال مسؤول سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي لـ"رويترز"، إن الاتحاد الأوروبي يتوقع استكمال لوائحه في الوقت المناسب لتطبيق خطة مجموعة السبع بوضع سقف لسعر الخام الروسي في الخامس من ديسمبر.

وظلت أسواق الديزل شحيحة، حيث تتنافس أوروبا والولايات المتحدة على الإمدادات.

وفي حين ضاعفت الصين صادراتها من الديزل في أكتوبر من العام السابق إلى 1.06 مليون طن، كان الحجم أقل بكثير من الصادرات في سبتمبر والتي بلغت 1.73 مليون طن.

ولا يزال الطلب على الوقود بالنسبة لأكبر مستورد للخام في العالم ضعيفا بسبب القيود التي تفرضها الصين لمكافحة "كوفيد-19"، بينما أدت التوقعات بمزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة في دول أخرى إلى ارتفاع الدولار، مما يجعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين.