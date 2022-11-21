اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
نفط وغاز

"قطر للطاقة" توقع أطول صفقة في تاريخ الغاز المسال مع "سينوبك" الصينية

مدتها 27 عاماً

الدوحة - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال رئيس مجلس إدارة "قطر للطاقة"، سعد الكعبي، في تصريحات لـرويترز اليوم الاثنين، إن الشركة وقعت اتفاقية بيع وشراء مدتها 27 عاماً مع شركة "سينوبك" الصينية وهي الأطول في تاريخ صفقات الغاز الطبيعي المسال.

صرح الكعبي في مقابلة بالدوحة قبل وقت قصير من توقيع الصفقة، قائلاً: "اليوم يعد علامة فارقة مع أول اتفاقية بيع وشراء للغاز في مشروع حقل الشمال الشرقي، تبلغ أربعة ملايين طن لمدة 27 عاماً، لشركة سينوبك الصينية".

وأضاف أنها أكبر اتفاقية تجارية خاصة يتم توقيعها على الإطلاق في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قمة المناخ.. إنجاز في عيون القاهرة ونتائج متواضعة بنظر أوروبيين قمة المناخ.. إنجاز في عيون القاهرة ونتائج متواضعة بنظر أوروبيين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط