نفط وغاز
"قطر للطاقة" توقع أطول صفقة في تاريخ الغاز المسال مع "سينوبك" الصينية
مدتها 27 عاماً
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قال رئيس مجلس إدارة "قطر للطاقة"، سعد الكعبي، في تصريحات لـرويترز اليوم الاثنين، إن الشركة وقعت اتفاقية بيع وشراء مدتها 27 عاماً مع شركة "سينوبك" الصينية وهي الأطول في تاريخ صفقات الغاز الطبيعي المسال.
صرح الكعبي في مقابلة بالدوحة قبل وقت قصير من توقيع الصفقة، قائلاً: "اليوم يعد علامة فارقة مع أول اتفاقية بيع وشراء للغاز في مشروع حقل الشمال الشرقي، تبلغ أربعة ملايين طن لمدة 27 عاماً، لشركة سينوبك الصينية".
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وأضاف أنها أكبر اتفاقية تجارية خاصة يتم توقيعها على الإطلاق في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال.
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