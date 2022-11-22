أوروبا و"G7" تدرسان سقفاً لسعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل

كشفت وول ستريت جورنال، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يدرسان سقفا عند 60 دولارا للبرميل على النفط الروسي بسبب غزو أوكرانيا.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أمس إن موسكو لا تزال مزودا للنفط يمكن التعويل عليه، لكن لن ننقل الخام أو منتجاته لدول تفرض سقفا للأسعار.

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وأضاف نوفاك، أن موسكو قد تلجأ أيضا إلى تخفيض الإنتاج في حال فرض سقف لسعر النفط.

وتعتزم مجموعة دول السبع الإعلان عن سقف لأسعار الخام الروسي غدا الأربعاء، ومن المفترض أن تدخل الخطة حيز التنفيذ بعد الخامس من ديسمبر المقبل.

كانت وكالة الطاقة الدولية، قد توقعت أن يهبط إنتاج النفط الروسي إلى 1.4 مليون برميل يوميا في 2023، بعد نفاذ حظر الاتحاد الأوروبي على صادرات الخام الروسي المنقولة بحرا.

وأضافت الوكالة الكائنة في باريس في تقريرها الشهري عن النفط أن التحرك لحرمان موسكو من الإيرادات سيؤدي إلى مزيد من عدم اليقين لأسواق النفط وسيضيف مزيدا من الضغوط على الأسعار، بما فيها أسعار الديزل.

وبحسب الوكالة "الحظر الذي سيفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام والمنتجات النفطية الروسية وحظر الخدمات البحرية سيضع المزيد من الضغوط على توازنات النفط العالمية، خاصة على أسواق الديزل التي تعاني بالفعل من شح شديد.

دفعت العقوبات المفروضة على موسكو تجار النفط إلى إيجاد طرق جديدة لتصدير النفط الروسي، عبر تهريب شحنات من سفينة إلى أخرى، وفقاً لما ذكرته مصادر لوكالة "رويترز"، وأكدته بيانات رفينيتيف آيكون.