مصدر الإماراتية توقع اتفاقية لتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميغاواط في تركمانستان

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، اليوم عن توقيع اتفاقية مع شركة "تركمان انيرجو" التابعة لوزارة الطاقة التركمانية، لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 100 ميغاواط، ليكون أول مشروع لشركة "مصدر" في تركمانستان.

وتأتي هذه الاتفاقية الموقعة خلال "منتدى الأعمال الإماراتي - التركمانستاني"، امتداداً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين "مصدر" وجمهورية تركمانستان في أكتوبر 2021 لاستكشاف سبل التعاون للاستثمار وتطوير مشاريع في مجال طاقة الشمس والرياح على أساس شراكة بين القطاعين العام والخاص.

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وقال نائب رئيس مجلس الوزراء في تركمانستان شاريمورات بورشكوف: "وقعنا اليوم اتفاقية تطوير مشتركة لمشروع طاقة شمسية بقدرة 100 ميغاواط مع مصدر، ونأمل أن يكون هذا الاتفاق بداية لمرحلة جديدة في تطوير قطاع الطاقة الكهربائية في تركمانستان عبر تشييد محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ونتطلع إلى شراكة طويلة الأمد بين الطرفين"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتتطلع تركمانستان إلى تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة لديها والحد من الاعتماد على مصادر الوقود الهيدروكربونية، وتمتلك تركمانستان أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم، كما تتمتع أيضاً بمزايا طبيعية متعددة من شأنها دعم تطوير مشاريع تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، كالشمس والرياح.