وزير الطاقة الجزائري: "لا مناقشات جارية" بخصوص مراجعة اتفاق أوبك بلس

قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، لرويترز، إن التكهنات بشأن مراجعات لمستويات إنتاج أوبك بلس "مستبعدة".

وأضاف عرقاب، أن تلك التكهنات ستؤدي على الأرجح إلى اضطراب كفاءة عمل أسواق النفط.

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وأوضح أنه "لا مناقشات جارية" بخصوص مراجعة اتفاق 5 أكتوبر الخاص بأوبك بلس.

كان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، نفى بشكل قاطع التقارير الصحفية التي تفيد بأن المملكة تناقش حاليا مع منتجي أوبك بلس الآخرين زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا.

وأضاف أنه لا يخفى على أحد أن أوبك بلس لا تناقش أي قرارات قبل اجتماعاتها.

علماً بأن الخفض الحالي ومقداره مليونا برميل يوميًا من قبل أوبك بلس سيستمر حتى نهاية عام 2023.

وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان أنه إذا دعت الحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات لإعادة التوازن بين العرض والطلب، فأوبك بلس مستعدة للتدخل.

من جانبهما، نفى كل من وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الكويتي الدكتور بدر الملا وجود محادثات مع دول أخرى في أوبك بلس لتعديل الاتفاقية الأخيرة، مؤكدان التزام بلادهما بأهداف أوبك بلس لتحقيق التوازن في سوق النفط.

ويجتمع تحالف أوبك بلس في الرابع من ديسمبر المقبل.