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وزير النفط الكويتي ينفي وجود نقاشات حول زيادة إنتاج أوبك+

نفت السعودية والإمارات في وقت سابق ما جاء في تقرير لـوول ستريت جورنال حول وجود نقاشات مشابهة

دبي - العربية.نت
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قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن وزير النفط بدر الملا نفى اليوم الثلاثاء وجود نقاشات تتعلق بنية تحالف أوبك+ زيادة إنتاج النفط في اجتماعه القادم.

وأضافت الوكالة أن الملا أكد "حرص الكويت على المحافظة على استقرار التوازن في أسواق النفط".

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ونفت السعودية والإمارات في وقت سابق ما جاء في تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، حول وجود نقاشات بشأن زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً في اجتماع أوبك+ القادم في الرابع من ديسمبر.

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وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان "إنه من المعروف، ولا يخفى على أحد، أن أوبك+ لا تناقش أي قرارات قبل اجتماعاتها.. علماً بأن الخفض الحالي ومقداره مليونا برميل يوميًا من قبل أوبك+ سيستمر حتى نهاية عام 2023".

وتابع الوزير: "إذا دعت الحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب، فنحن دائمًا على استعداد للتدخل".

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وأمس الاثنين، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن اجتماع أوبك+ في الرابع من ديسمبر/كانون الأول سيناقش زيادة الإنتاج بواقع يصل إلى 500 ألف برميل يوميا.

وخفضت أوبك وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك+، في الآونة الأخيرة أهداف الإنتاج. ونُقل عن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قوله هذا الشهر إن المنظمة ستظل تتوخى الحذر.

وفي الوقت نفسه، تراجعت المخاوف بشأن الإمدادات إلى حد بعيد بينما أثرت المخاوف بشأن الطلب الصيني على الوقود وارتفاع الدولار على الأسعار.

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