النفط يستقر وسط ترقب لخطة الحد الأقصى لسعر الخام الروسي

استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء، حيث ينتظر المتداولون مزيدًا من التفاصيل حول خطة للحد من أسعار الخام الروسي وتقييم توقعات الطلب في الصين التي ضربها فيروس كوفيد.

يتداول خام برنت فوق 88 دولارًا للبرميل، فيما غرب تكساس الوسيط بالقرب من 81 دولارًا بعد ارتفاعه بأكثر من 1٪ في الجلسة السابقة مع صعود الأسهم والسلع الأخرى أيضًا.

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يجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم الأربعاء للموافقة على الخطة، بعد أن خفف المسؤولون حزمة العقوبات ذات الصلة. وقالت روسيا إنها لن تبيع الخام للدول التي ستعتمد الحد الأقصى، والذي تم تصميمه لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا مع الحفاظ على تدفق النفط.

واتجهت أسعار النفط إلى الانخفاض هذا الشهر، وسط مخاوف من تضرر الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بسبب قيود كوفيد. وكانت الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها محل تركيز أيضًا، حيث نفى الأعضاء تكهنات بأنهم قد يوافقون على زيادة الإنتاج في اجتماعهم في ديسمبر.

وارتفعت الإصابات في الصين إلى ما دون مستوى قياسي بقليل، مما يهدد الطلب على الطاقة. وعلى الرغم من أن المسؤولين يتخذون الآن نهجًا أكثر استهدافًا، فإن شبكة متزايدة من القيود تعني أن 48 مدينة تخضع لشكل من أشكال تقييد الحركة على مستوى المنطقة أو على نطاق واسع، وفقًا لـ Nomura.

في غضون ذلك، أفاد معهد البترول الأميركي الممول من القطاع، بأن المخزونات الأميركية تقلصت بواقع 4.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأرقام. وستلي ذلك الأرقام الحكومية بشأن العرض والطلب في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى محضر اجتماع الفيدرالي في نوفمبر، للحصول على أدلة حول وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة. وقد أثار تشديد السياسة النقدية مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي يؤثر على الطلب على الطاقة.