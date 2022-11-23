انخفاض مخزونات النفط الأميركية 4.8 مليون برميل في أسبوع
تراجع مخزونات البنزين بنحو 450 ألف برميل
ذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات لمعهد البترول الأميركي، يوم الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة تراجعت خلال الأسبوع الأخير، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.
وقالت المصادر إن مخزونات الخام تراجعت بنحو 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر.
وبحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، تراجعت مخزونات البنزين بنحو 450 ألف برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.1 مليون برميل، حسبما نقلت "رويترز".
من جهة أخرى، عادت أسعار النفط لتحقيق مكاسب بعد جلسة متقلبة يوم الثلاثاء، حيث تأثر المستثمرون بتوقعات العرض الضبابية والمخاوف بشأن ضعف الطلب في الصين المتضررة من كورونا، مع عودة تفشي الفيروس وارتفاعات قياسية في أعداد المصابين على مستوى البلاد مجددا.
وارتفع خام غرب تكساس 1.44 دولار، أو 1.79%، إلى 81.09 دولار للبرميل بعد أن تأرجح في نطاق تذبذب 5 دولارات في الجلسة الافتتاحية للأسبوع.
وانخفضت الأسعار في أعقاب تقرير يفيد بأن "أوبك+" تدرس زيادة الإنتاج، لكنها تعافت بعد ذلك لإنهاء تغيير طفيف بعد أن نفي وزير الطاقة السعودي هذه الأنباء.
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