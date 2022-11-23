اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان
وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان
اقتصاد السعودية

وزير الطاقة: السعودية تبدأ مشروع تحويل النفط إلى بتروكيماويات

في مدينة رأس الخير بسعة تبلغ 400 ألف برميل يومياً

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن اعتزام الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بالتعاون مع أرامكو السعودية، البدء في أول مشروع في المملكة لتحويل البترول الخام إلى بتروكيماويات في مدينة رأس الخير بسعة تبلغ 400 ألف برميل يومياً.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الطاقة في حفل افتتاح مبنى "سابك" في الجبيل، اليوم الأربعاء، نقلاً عن تغريدة لوزارة الطاقة السعودية على موقع التواصل "تويتر".

كانت أرامكو وسابك قد وقعتا اتفاقا لبناء مجمع لتحويل 45% من النفط الخام إلى كيماويات مباشرة، وأرستا عقدا على مجموعة كيه.بي.آر الهندسية الأميركية لإدارة المشروع والأعمال الهندسية والتصميم.

"الوطنية للإسكان" للعربية: استثماراتنا وصلت إلى 100 مليار ريال خلال 4 سنوات قصص اقتصادية خاص "الوطنية للإسكان" للعربية: استثماراتنا وصلت إلى 100 مليار ريال خلال 4 سنوات

وسيكون المشروع الذي يُكلّف مليارات الدولارات، أضخم منشأة لتحويل الخام إلى كيماويات في العالم والأولى من نوعها في السعودية، جزءاً من مساعي حكومة المملكة لتنويع موارد الاقتصاد المعتمد على تصدير النفط الخام.

وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يُصبح هذا المجمع واحدًا من أهم المشاريع التي تُسهم في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويضطلع بدور محوري في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي والتحول من تصدير النفط إلى تطوير منتجات صناعية عالية القيمة. وسيدعم هذا المشروع، الذي ينسجم مع رؤية المملكة 2030، الجهود التي تهدف إلى تطوير قطاع تكرير ومعالجة وتسويق أكثر تنوعًا في المملكة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
دعوات للإضراب العام في إيران.. ردا على حملات القمع في كردستان دعوات للإضراب العام في إيران.. ردا على حملات القمع في كردستان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط