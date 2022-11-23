وزير الطاقة: السعودية تبدأ مشروع تحويل النفط إلى بتروكيماويات

أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن اعتزام الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بالتعاون مع أرامكو السعودية، البدء في أول مشروع في المملكة لتحويل البترول الخام إلى بتروكيماويات في مدينة رأس الخير بسعة تبلغ 400 ألف برميل يومياً.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الطاقة في حفل افتتاح مبنى "سابك" في الجبيل، اليوم الأربعاء، نقلاً عن تغريدة لوزارة الطاقة السعودية على موقع التواصل "تويتر".

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كانت أرامكو وسابك قد وقعتا اتفاقا لبناء مجمع لتحويل 45% من النفط الخام إلى كيماويات مباشرة، وأرستا عقدا على مجموعة كيه.بي.آر الهندسية الأميركية لإدارة المشروع والأعمال الهندسية والتصميم.

وسيكون المشروع الذي يُكلّف مليارات الدولارات، أضخم منشأة لتحويل الخام إلى كيماويات في العالم والأولى من نوعها في السعودية، جزءاً من مساعي حكومة المملكة لتنويع موارد الاقتصاد المعتمد على تصدير النفط الخام.

وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يُصبح هذا المجمع واحدًا من أهم المشاريع التي تُسهم في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويضطلع بدور محوري في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي والتحول من تصدير النفط إلى تطوير منتجات صناعية عالية القيمة. وسيدعم هذا المشروع، الذي ينسجم مع رؤية المملكة 2030، الجهود التي تهدف إلى تطوير قطاع تكرير ومعالجة وتسويق أكثر تنوعًا في المملكة.