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فلاديمير بوتين (أرشيفية من فرانس برس)
فلاديمير بوتين (أرشيفية - فرانس برس)
نفط وغاز

بوتين: سقف سعر النفط الروسي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة

شدد على أن مثل هذه الإجراءات تتعارض ومبادئ السوق

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني، اليوم الخميس، إن محاولات فرض سقف لأسعار النفط الروسي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، بحسب ما أفادت به وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وقال الكرملين إن بوتين شدد على أن مثل هذه الإجراءات تتعارض ومبادئ السوق، وستؤدي على الأرجح إلى عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية.

وفشل سفراء دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على إدخال حد أقصى لسعر النفط الروسي يوم الأربعاء، لكن المفاوضات ما زالت مستمرة.

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أفادت مصادر بأن السفراء ناقشوا إمكانية وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي في حدود 65-70 دولاراً للبرميل.

وكشفت المناقشات عن انقسام عميق بين الدول التي تريد معاقبة روسيا على غزوها أوكرانيا، مثل بولندا ودول البلطيق، التي تعتبر هذا السقف مرتفعًا للغاية، والدول المستفيدة من خدمات النقل البحري للنفط كاليونان، وقبرص، ومالطا وغيرها، والتي وجدت أن مستوى العتبة منخفض للغاية ويهدد بتقويض تجارة النفط العالمية.

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