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حقل نفطي
حقل نفط.
أسعار النفط

أسعار النفط تقلص بعض خسائر الأسبوع وسط خلاف بشأن سقف أسعار الخام الروسي

العقود الآجلة لبرنت تصعد إلى 85.47 دولار للبرميل

ملبورن - رويترز
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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، مقلصة بعض خسائر الأسبوع التي كانت مدفوعة بمخاوف الطلب الصيني والتوقعات بأن سقف الأسعار المرتفع الذي اقترحته مجموعة الدول السبع للنفط الروسي، سيبقي على تدفق الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 13 سنتا أو 0.2% إلى 85.47 دولار للبرميل الساعة 01:21 بتوقيت غرينتش.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا، أو 0.5% عن إغلاق الأربعاء، إلى 78.32 دولار للبرميل.

ولم يجر التوصل إلى تسوية لخام غرب تكساس الوسيط، أمس الخميس، بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

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وناقش دبلوماسيون من مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي سقفا لأسعار النفط الروسي بين 65 و70 دولارا للبرميل، بهدف الحد من الإيرادات التي تمول هجوم موسكو العسكري في أوكرانيا دون تعطيل أسواق النفط العالمية.

وقال محللو (إيه.إن.زد ريسيرش) في مذكرة للعملاء، إن "السوق تعتبر (سقف الأسعار) مرتفعا للغاية مما يقلل من خطر اتخاذ موسكو إجراءات انتقامية".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو لن تزود النفط والغاز لأي دولة تنضم إلى فرض سقف الأسعار، وهو ما أكده الكرملين، أمس الخميس.

وقال محللو (إيه.إن.زد ريسيرش) أيضا، إن هناك دلائل على أن زيادة حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بدأت في التأثير على الطلب على الوقود.

وأضافوا: "هذه رياح معاكسة للطلب على النفط، وتوجد إلى جانب ضعف الدولار خلفية سلبية لأسعار الخام".

ومن المتوقع أن يظل التداول حذرا قبل اتفاق بشأن سقف الأسعار، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر، عندما يبدأ حظر الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي، وقبل الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، فيما يعرف بتجمع (أوبك+)، في الرابع من ديسمبر.

وكان تحالف (أوبك+)، وافق في أكتوبر على خفض الإنتاج المستهدف بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023.

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