أسعار النفط تهبط للأسبوع الثالث على التوالي.. وبرنت يتراجع 4.6% إلى 83.6 دولار

انخفضت أسعار النفط 2% في جلسة الجمعة مع انخفاض السيولة بالسوق في ختام أسبوع شابه القلق بشأن الطلب الصيني والجدل حول وضع الغرب سقفا لسعر الخام الروسي.

وانخفضت العقود الآجلة لمزيج برنت 1.71 دولار، أي 2%، لتبلغ عند التسوية 83.63 دولار للبرميل متخلية عن مكاسبها المبكرة.

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وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.66 دولار، أي 2.1%، لتسجل 76.28 دولار للبرميل، وفق رويترز.

ولم تكن هناك تسوية لعقود خام غرب تكساس الوسيط يوم الخميس بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة وظلت أحجام التداول منخفضة.

قال فيل فلين المحلل لدى مجموعة برايس فيوتشرز: "لأن حجم التداولات ضعيف بعد العطلة فقد تخلينا عن بعض المكاسب هنا إلى حد ما".

وسجلت عقود كلا الخامين ثالث تراجع أسبوعي على التوالي بعدما بلغت أدنى مستوياتها في عشرة أشهر في الأسبوع الماضي. وأنهى برنت الأسبوع منخفضا 4.6% بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 4.7%.

وأعلنت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، أمس الجمعة عددا قياسيا مرتفعا جديدا للإصابات اليومية بـ"كوفيد-19" مع استمرار مدن البلاد في فرض حظر على التنقل وقيود أخرى بهدف السيطرة على تفشي المرض.

ومن جهة أخرى، يناقش دبلوماسيون من مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي فرض سقف سعري على النفط الروسي بين 65 و70 دولارا للبرميل لكن لم يتم بعد التوصل لاتفاق. وقال دبلوماسيون أوروبيون إن اجتماعا لممثلي حكومات الاتحاد الأوروبي، كان مقررا مساء الجمعة لمناقشة المقترح، قد ألغي.