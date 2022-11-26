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العراق: قرار أوبك+ بخفض الإنتاج كان له دور مهم في استقرار الأسواق عالميا

توقعات بأن تتكون الأسعار في العام المقبل ما بين 85-95 دولاراً

دبي - العربية.نت
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أكدت شركة تسويق النفط الوطنية "سومو" العراقية، اليوم السبت، أن قرار أوبك بلس بخفض الإنتاج لم يقلل صادرات العراق النفطية، وفيما تحدثت عن الاجتماع المقبل للمجموعة والتوقعات بشأنه، رجحت أن تكون الأسعار في العام المقبل ما بين 85-95 دولاراً على أقل تقدير.

وقال معاون المدير العام للشركة وممثل العراق في منظمة أوبك سعدون محسن لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "قرار "أوبك بلس" بتقليل الإنتاج بمعدل مليوني برميل يومياً كان له دور مهم في استقرار الأسواق العالمية والتخفيض شمل جميع الدول بمعدلات متفاوتة وحسب كمية انتاجها".

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وأضاف "أوبك بلس تنتج يومياً 43 مليون برميل ونسبة ما ينتجه العراق 11% منها، وبالتالي هي نفس نسبة التخفيض بقرار تقليل الإنتاج بمعدل مليوني برميل".

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وأشار إلى أن "العراق لم يُقلل صادراته بموجب هذا التخفيض بل قلل الإنتاج الداخلي واستثمر ارتفاع الأسعار باستقرار المعدل التصديري وهي استراتيجية نجحت بتحقيق إيرادات مالية عالية".

وتابع أن "مجموعة "أوبك بلس" تجتمع كل شهرين لتقييم السوق العالمية من ناحية العرض والطلب وهنالك تقلبات شديدة بسبب تداعيات جائحة كورونا وتباطؤ الاقتصاد العالمي والحرب الروسية الأوكرانية ما أضاف أعباء على استقرارية الأسعار".

ولفت إلى أن أي "قرار مستقبلي بشأن إبقاء التخفيض الحالي أو إضافة تخفيض جديد أو زيادة الكميات المنتجة سيراعي وضع السوق ويهدف إلى خلق التوازن، وهنالك اجتماع لمجموعة أوبك بلس يومي 3-4 ديسمبر/كانون الأول المقبل سيدرس الوضع الحالي ويصدر قرارات متوازنة".

وبشأن التوقعات الخاصة بأسعار النفط في العام المقبل بين محسن أن "معدل الأسعار هذا العام وصل إلى 97 دولاراً للبرميل وهو سعر جيد ووفقاً لتقديرات متخصصين فإن الأسعار ستكون في العام المقبل ما بين 85-95 دولاراً وربما أقل من 5-7 دولارات كحد أدنى".

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