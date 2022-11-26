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المستشار الألماني أولاف شولتس - رويترز
المستشار الألماني أولاف شولتس
ألمانيا

شولتس: الحكومة الألمانية توافق على "مكابح" أسعار الغاز والكهرباء

الحكومة واثقة من أن مجلسي البرلمان سيقران الإجراءات في أوائل ديسمبر

برلين - رويترز
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قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن الحكومة وافقت على مكابح أسعار الغاز والكهرباء المزمعة من خلال عملية مُسرعة، في إطار الجهود الرامية لمعالجة مشكلة ارتفاع فواتير الطاقة للمنازل والشركات.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية أمس الجمعة، إن الحكومة واثقة من أن مجلسي البرلمان سيقران الإجراءات في أوائل ديسمبر/ كانون الأول.

جاء إعلان شولتس ذلك خلال زيارة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن إلى برلين والتي وقع خلالها البلدان إعلانا مشتركا لتعزيز الالتزام بالتضامن في مجال الطاقة.

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وقالت بورن "علينا أن نذهب أبعد من ذلك ونحد من الزيادات في أسعار الغاز ونقوم بإصلاح هيكلي لسوق الكهرباء للسماح للمستهلكين بدفع الأسعار التي تتماشى مع تكاليف الإنتاج بشكل دائم".

وفشل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، في الاتفاق على وضع حد أقصى لأسعار الغاز للتخفيف من أزمة الطاقة في أوروبا وسط انقسامات عميقة حول اقتراح أولي وصفه كثيرون بأنه "مزحة".

قبل الحرب، كانت إمدادات الغاز الروسي تمثل أكثر من 40%، من إجمالي الغاز المستورد إلى الاتحاد الأوروبي ، وكانت ألمانيا القوة التصديرية في أمس الحاجة إليه بشكل خاص. وقد انخفض هذا الآن إلى أقل من 10%.

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