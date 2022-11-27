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شعار شركة روسنفت الروسية (أرشيفية من رويترز)
شعار شركة روسنفت الروسية (أرشيفية من رويترز)
نفط وغاز

إخماد حريق في منشأة لتكرير النفط في روسيا

دون وقوع إصابات

دبي - العربية.نت
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قال إيجور كوبزيف حاكم منطقة إيركوتسك الروسية، إن حريقا اندلع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد في منشأة أنجارسك لتكرير النفط في سيبيريا تم إخماده.

وقال كوبزيف لرويترز، إنه لم تقع إصابات ولم يتأثر العمل في المنشأة.

والمنشأة، أحد أكبر مصانع تكرير النفط في سيبيريا، مملوكة لشركة أنجارسك للبتروكيماويات التابعة لروسنفت أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، وتقع بالقرب من بحيرة بايكال في جنوب سيبيريا.

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كانت أسعار النفط انخفضت 2% في جلسة الجمعة مع انخفاض السيولة بالسوق في ختام أسبوع شابه القلق بشأن الطلب الصيني والجدل حول وضع الغرب سقفا لسعر الخام الروسي.

وانخفضت العقود الآجلة لمزيج برنت 1.71 دولار، أي 2%، لتبلغ عند التسوية 83.63 دولار للبرميل متخلية عن مكاسبها المبكرة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.66 دولار، أي 2.1%، لتسجل 76.28 دولار للبرميل، وفق رويترز.

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