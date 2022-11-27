العراق يخطط لتوسعة طاقة تصدير النفط اعتباراً من 2023

يعتزم العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، البدء في زيادة طاقة تصدير النفط من موانئه الجنوبية اعتباراً من العام المقبل لإضافة ما مجموعه مليون إلى 1.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2025.

وقال ممثل العراق في أوبك ونائب مدير عام شركة تسويق النفط الحكومية "سومو"، محمد سعدون، في مقابلة للتلفزيون العراقي، إن المشروع يتضمن إعادة تأهيل ميناء خور العمية الجنوبي وخطوط الأنابيب البحرية.

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وأشار إلى أن الطاقة التصديرية من الموانئ الجنوبية ستزداد بين 150 ألفا و250 ألف برميل يوميا من العام المقبل. وصدر العراق 3.293 مليون برميل يوميا من موانئه الجنوبية في أكتوبر، بحسب وزارة النفط.

وقال سعدون إن تخفيضات الإنتاج التي قررتها منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها الشهر الماضي لن تؤثر على صادرات النفط العراقية.

كما أشار إلى أن متوسط سعر مبيعات النفط العراقي بلغ 97 دولارا للبرميل حتى الآن هذا العام.

وقال سعدون إن وزارة النفط تسعى أيضا إلى خطط لزيادة إنتاج النفط إلى 5 ملايين إلى 5.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2028.