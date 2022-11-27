وزير: مصر صدرت 8 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال في 2022

قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن مصر صدرت نحو 8 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال في 2022، 90% منها لأسواق الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الملا خلال افتتاح المؤتمر السنوي الثامن للبترول والغاز المنعقد في القاهرة اليوم الأحد، أن مصر صدرت نحو 7 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي، 80% منها لأسواق الاتحاد الأوروبي.

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جدير بالذكر أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بلغت 8 مليارات دولار في السنة المالية 2021-2022، بحسب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري.

ووفقا لبيانات "رفينيتيف إيكون"، صدّرت مصر 8.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي، و4.7 مليار متر مكعب في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.