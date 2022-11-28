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أدنوك تخفض إمدادات النفط للعقود ذات الأجل في آسيا 5%.. الشهر المقبل

تفعيل بند السماح التشغيلي الذي يتيح تعديل كميات التحميل 5% بالزيادة أو النقص لأسباب لوجستية

سنغافورة - رويترز
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قالت خمسة مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ستخفض إمداداتها من الخام لشهر ديسمبر/ كانون الأول 5% لبعض عملاء العقود ذات الأجل في آسيا لكنها ستوفر الإمدادات المتعاقد عليها بالكامل في يناير/ كانون الثاني.

وأضافت المصادر أن الشركة طبقت بند السماح التشغيلي الذي يتيح تعديل كميات التحميل 5% بالزيادة أو النقص لأسباب لوجستية.

وصدّرت أدنوك الجزء الأكبر من خامها إلى آسيا، وتشمل أنواع الخام الذي تنتجه مربان وأم اللولو وداس وزاكوم العلوي.

أدنوك الإماراتية تحدد سعر خام مربان لديسمبر عند 93.53 دولار للبرميل طاقة أدنوك أدنوك الإماراتية تحدد سعر خام مربان لديسمبر عند 93.53 دولار للبرميل

ويأتي الخفض في الوقت الذي بدأت فيه مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، في خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني بهدف دعم الأسعار.

وقال متعامل مقيم في سنغافورة: "يجب أن ينعكس خفض الإنتاج على السوق. ومن المنطقي أن يرغب منتجو النفط في تأجيل البيع بمثل هذه الأسعار".

وهبط خاما القياس برنت وغرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياتهما في 11 شهرا اليوم الاثنين.

وتراجعت العلاوات الفورية لخامات الشرق الأوسط وسلطنة عمان ودبي ومربان هذا الشهر مع تدهور المعنويات بالسوق وسط مخاوف من زيادة المعروض. ومن المقرر أن تعقد أوبك+ اجتماعا في فيينا في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول.

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