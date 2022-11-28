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شعار غازبروم الروسية (فرانس برس)
شعار غازبروم الروسية (فرانس برس)
الغاز الروسي

"غازبروم" الروسية: يحق لنا خفض أو قطع إمدادات الغاز إلى مولدوفا في هذه الحالة

وسط خلاف بشأن إمدادات الغاز الطبيعي

دبي - العربية.نت
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قالت شركة غازبروم الروسية، اليوم الاثنين، إن لنا الحق في خفض أو قطع الغاز عن مولدوفا إذا لم تسدد المدفوعات.

كانت غازبروم الروسية، أعلنت الأسبوع الماضي، عن خفض إمدادات الغاز لمولدوفا عبر أوكرانيا اعتبارا من الاثنين 28 نوفمبر.

وقالت شركة غازبروم الروسية إن نقل الغاز عبر النمسا قد تم تعليقه بعد أن رفض مشغل شبكة الغاز النمساوية تأكيد ترشيحات نقل الغاز.

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وفي بيان نُشر على تيليغرام، ألقت شركة غازبروم باللوم في المشكلة على التغييرات التنظيمية في النمسا، وقالت إنها تعمل بالاشتراك مع العملاء الإيطاليين لحل المشكلة.

كانت موسكو والعديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، على خلاف بشأن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا منذ غزو أوكرانيا في فبراير.

يقول الاتحاد الأوروبي إن موسكو تستخدم إمدادات الطاقة بما في ذلك الغاز كسلاح اقتصادي، وهو أمر نفته روسيا باستمرار، وألقت باللوم على تأثير العقوبات الغربية على أي انقطاع في الإمدادات.

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