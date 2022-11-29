نفط وغاز
اتفاق بين "قطر للطاقة" و"كونوكو فيليبس" لتزويد ألمانيا بالغاز على مدى 15 عاماً
الصفقة ستوفر لألمانيا مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً
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قال سعد الكعبي رئيس "قطر للطاقة"، إن الشركة وقعت اليوم الثلاثاء، اتفاقاً مع "كونوكو فيليبس" لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا لمدة 15 عاماً على الأقل ابتداء من العام 2026.
ستوفر الصفقة لألمانيا مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، تصل من رأس لفان في قطر إلى محطة الغاز الطبيعي المسال في برونسبوتل بشمال ألمانيا.
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وصرح الكعبي في مؤتمر صحافي مشترك مع كونوكو فيليبس، قائلاً: "ألمانيا تمثل أكبر سوق للغاز في أوروبا.. ونحن ملتزمون بدعم أمن الطاقة فيها".
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