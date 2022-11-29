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مصفاة الزور في الكويت (رويترز)
مصفاة الزور في الكويت (رويترز)
نفط وغاز

الكويت تصدر أول شحنة زيت وقود منخفض الكبريت من مصفاة الزور

الشحنة توجهت إلى سنغافورة

دبي - العربية.نت
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قالت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية اليوم الثلاثاء، إن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) صدرت أول شحنة من زيت الوقود منخفض الكبريت من مصفاة الزور إلى سنغافورة.

وكانت المصفاة قد طرحت 100 ألف طن من المنتج للشحن بين يومي 28 و29 نوفمبر، في عطاء أغلق يوم 18 نوفمبر.

وكانت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، أعلنت في وقت سابق هذا الشهر، بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من مشروع مصفاة الزور.

ويأتي التشغيل التجاري بعد أن بدأ المشروع الشهر الماضي إنتاج وبيع كميات أولية من زيت الوقود وإمداده لمحطات توليد الطاقة الكهربائية المحلية.

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