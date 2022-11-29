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منشأة غاز في روسيا (رويترز)
منشأة غاز في روسيا (رويترز)
نفط وغاز

روسيا تخطط لإنشاء "اتحاد غاز" مع كازاخستان وأوزبكستان

لدعم الشحنات بين الدول الثلاث ومشترين آخرين للطاقة.. من بينهم الصين

دبي - العربية.نت
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نقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قوله اليوم الثلاثاء، إن بلاده تبحث إمكانية إطلاق "اتحاد غاز" مع كازاخستان وأوزبكستان لدعم الشحنات بين الدول الثلاث ومشترين آخرين للطاقة، من بينهم الصين.

لم يقدم نوفاك مزيدا من التفاصيل حول ما الذي سيترتب على اتحاد الغاز، أو المرحلة التي وصلت إليها المناقشات.

وقال المتحدث باسم رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح مثل هذه الفكرة في اجتماع مع توكاييف أمس الاثنين، إلا أنه لم يقدم هو الآخر أي تفاصيل، بحسب "رويترز".

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وبينما تمثل روسيا مصدرا رئيسيا للغاز الطبيعي، فإن إنتاج أوزبكستان وكازاخستان يعادل تقريبا استهلاكهما. ويربط خط أنابيب غاز البلدين بروسيا، ويمر خط أنابيب منفصل عبر كل منهما إلى الصين.

ويضخ الخطان في الغالب الغاز من تركمانستان، بينما لم يسبق أن أعلنت كازاخستان وأوزبكستان عن مرور شحنات غاز روسي إلى الصين أو أي دولة أخرى.

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