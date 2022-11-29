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A 3D printed oil pump jack is seen in front of displayed stock graph and Opec logo in this illustration picture, on April 14, 2020. (Reuters)
أوبك بلس (صورة تعبيرية)
أوبك بلس

مصادر: أوبك+ ستدرس تمديد السياسة أو خفض الإنتاج في اجتماع الأحد

مصدران قالا إنهما يرجحان النظر في خفض إضافي للإنتاج لدعم الأسعار

دبي - العربية.نت
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رجحت 5 مصادر في أوبك+ إبقاء المجموعة على سياسة إنتاج النفط دون تغيير في اجتماع يوم الأحد المقبل، غير أن مصدرين قالا إنهما يرجحان أيضا النظر في خفض إضافي للإنتاج لدعم الأسعار التي تراجعت بسبب مخاوف من تباطؤ اقتصادي.

وقالت 5 مصادر في أوبك+ لرويترز إن اجتماع يوم الأحد، من المرجح أن يمدد السياسة الحالية. وقال مصدران آخران إن المجموعة قد تناقش خفضا آخر للإنتاج، لكن أيا منهما لا يتوقع خفضا كبيرا.

وأضافت المصادر أن الاجتماع قد يتم إجراؤه عن بعد بشكل جزئي أو كلي بعد أن كان من المزمع إجراؤه بشكل تقليدي.

أسعار النفط تتحول للارتفاع بعد شائعات عن خفض الإنتاج قبيل اجتماع أوبك+ طاقة أسعار النفط أسعار النفط تتحول للارتفاع بعد شائعات عن خفض الإنتاج قبيل اجتماع أوبك+

وكان تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين من خارجها بقيادة روسيا، قد وافق في أكتوبر/تشرين الأول على خفض الإنتاج المستهدف بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023.

ونُقل عن وزير الطاقة السعودي قوله الأسبوع الماضي إن تجمع أوبك+، الذي يعقد اجتماعه التالي في الرابع من ديسمبر/كانون الأول، مستعد لمزيد من خفض الإنتاج إذا لزم الأمر.

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